Пензенцы проверили свою грамотность на региональном диктанте (видео)

Пензенцы, ставшие участниками регионального диктанта «Грамота-2018», смогли вспомнить историю родного края и проверить уровень знания русского языка. В 2018 году текст был посвящен 200-летию со дня рождения выдающегося российского лингвиста, уроженца Пензенской губернии Федора Буслаева.

На столах — бланки и ручки. Словари и телефоны там не помогут, только собственные знания по русскому языку. Проверить их собрались несколько десятков пензенцев, ставших участниками акции «Грамота-2018».

«Пришла проверить знания по русскому языку, считаю, что все должны говорить красиво и грамотно. Ошибки, конечно, будут, потому что школу давно закончила, правила уже подзабыла», — сказала участница регионального диктанта Ирина Логушкова.

«Люди не должны забывать родной язык. Этот диктант поможет определить уровень знания и повысит грамотность населения. Думаю, любому человеку должно быть интересно сходить на такое мероприятие», — отметила участница регионального диктанта Юлия Пискунова.

Акция проходит в пятый раз. И каждый год текст диктанта до последнего держат в секрете. В этот раз участникам предложили узнать больше о российском лингвисте, уроженце Пензенской губернии Федоре Буслаеве.

«При первом чтении текст будет сопровождаться слайдами, наглядно показывающими, где родился Федор Иванович Буслаев и другие моменты», — рассказала организатор регионального диктанта «Грамота-2018» Марина Луннова.

В тексте — больше 300 слов. Проверять работы участников будет специальное жюри, в состав которого войдут преподаватели историко-филологического факультета ПГУ.

Чтобы получить пятерку, можно допустить не более двух ошибок. Если их будет больше восьми, работу признают неудовлетворительной. Результаты проверки знаний будут известны в двадцатых числах июня, сообщает телеканал «Экспресс».