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В пензенском зоопарке стартовал летний сезон показательных кормлений (видео)

7 июня в 19:56 150 просмотров
(0+). В первый день посетители наблюдали, что на ужин у леопарда и пумы.

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В пензенском зверинце стартовал летний сезон показательных кормлений (0+). В первый день посетители наблюдали, что на ужин у леопарда и пумы.

Для хищников устроили квест. Сначала животных загнали в закрытую часть клетки. После чего в застекленную комнату внесли коробки и тыквы с небольшими мясными сюрпризами внутри. Задача достать их оказалось не из простых. В это время за животными наблюдали десятки пензенцев.

Цикл еженедельных кормлений животных в пензенском зоопарке стартует в первых числах июня. Причем сопровождаются они небольшой экскурсией с рассказом о самом животном и его вкусовых пристрастиях. Большим кошкам, к примеру, по вкусу не только мясо, но и богатые витаминами овощи и сено.

«Им дают нежирную говядину на кости, курицу. Так как в зоопарке они едят каждый день, а в природе такого нет, им устраивают раз в неделю разгрузочные дни, в которые они получают сырые яйца и творог», — рассказала пресс-секретарь пензенского зоопарка Марина Кагина.

На протяжении всего летнего периода показательные кормления будут проводить еженедельно. Пензенцев ждут по четвергам во второй половине дня, сообщает телеканал «Экспресс».


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