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В Кузнецке реорганизуют два муниципальных предприятий (видео)

7 июня в 20:03 160 просмотров
«Горэлектросети» и «Центра коммунальных платежей». Процесс реорганизации идет полным ходом. О деталях происходящего рассказал председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Павел Садовников.

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Несколько муниципальных предприятий Кузнецка продолжат свою деятельность уже в иной организационно-правовой форме. Такое решение власти приняли в отношении «Горэлектросети» и «Центра коммунальных платежей». Процесс реорганизации идет полным ходом. О деталях происходящего рассказал председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Павел Садовников.

«Горэлектросеть» — одно из наиболее стабильных в финансовом отношении муниципальных предприятий Кузнецка. Сейчас его руководство решает организационные задачи, связанные с акционированием. Пройдено уже несколько этапов.

«Прошла инвентаризация имущества. Скоро будет завершен аудит, затем начнется формирование промежуточного баланса и подготовка решения собственника об условиях приватизации. К этому времени должна быть готова инвестиционная программа, ее готовит само предприятие», — рассказал Павел Садовников.

Контрольный пакет акций останется в руках муниципалитета. Часть акций перейдет в частные руки. Это решение должны приять депутаты Собрания представителей Кузнецка. В завершающей стадии находится процесс преобразования муниципального предприятия «Центр коммунальных платежей» в общество с ограниченной ответственностью.

«У них прошел аудит, есть проект решения собственника об условиях приватизации. До конца лета точно все завершим», — сказал Павел Садовников.

Акционирование муниципального предприятия «Горэлектросеть» и продажа части акций должны произойти до конца 2018 года, сообщает телеканал «Экспресс».


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