В Кузнецке реорганизуют два муниципальных предприятий (видео)

«Горэлектросеть» — одно из наиболее стабильных в финансовом отношении муниципальных предприятий Кузнецка. Сейчас его руководство решает организационные задачи, связанные с акционированием. Пройдено уже несколько этапов.
«Прошла инвентаризация имущества. Скоро будет завершен аудит, затем начнется формирование промежуточного баланса и подготовка решения собственника об условиях приватизации. К этому времени должна быть готова инвестиционная программа, ее готовит само предприятие», — рассказал Павел Садовников.
Контрольный пакет акций останется в руках муниципалитета. Часть акций перейдет в частные руки. Это решение должны приять депутаты Собрания представителей Кузнецка. В завершающей стадии находится процесс преобразования муниципального предприятия «Центр коммунальных платежей» в общество с ограниченной ответственностью.
«У них прошел аудит, есть проект решения собственника об условиях приватизации. До конца лета точно все завершим», — сказал Павел Садовников.
Акционирование муниципального предприятия «Горэлектросеть» и продажа части акций должны произойти до конца 2018 года, сообщает телеканал «Экспресс».