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Губернатор дал ряд рекомендаций по благоустройству вокзала «Пенза-I»

8 июня в 08:33 186 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев утром 8 июня вместе с мэром Виктором Кувайцевым и начальником Куйбышевской железной дороги Рашидом Сайбаталовым осмотрел железнодорожный вокзал.

Как сообщает редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Преснякова с места событий, глава региона оценил установку рамок и металлодетекторов, необходимые для безопасности в дни проведения Чемпионата мира. Из-за установки дополнительного оборудования вопрос с очередями для просмотра удалось решить.

Также губернатор осмотрел сувенирные лавки, в которых представлен широкий ассортимент товаров национального промысла.

«Правильно, что здесь представлена наша пензенская продукция, у людей должно остаться что-то на память о нашем городе», — отметил Иван Белозерцев.

Глава региона рекомендовал перед выходом на платформу повесить баннер с приветствием болельщиков Чемпионата мира по футболу.

«Продумайте этот вопрос, люди приедут, их нужно приветствовать», — сказал Иван Белозерцев.

Он спустился в подземный переход и увидел наполовину демонтированный ларек. Ему пояснили, что ситуацию исправят. Все ларьки сделают в едином стиле.

«Занимайтесь этим вопросом, предприниматели должны понимать, что Чемпионат мира пройдет, а торговые точки останутся. Все должно быть красиво, пассажирам должно быть комфортно», — подчеркнул губернатор.

Далее Иван Белозерцев вместе с чиновниками сел на электричку «Пенза-Саранск», чтобы осмотреть маршрут, которым будут следовать болельщики.

Фотография: фото Галины Поповой

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