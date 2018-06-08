Белозерцев поручил привести в порядок ограждения вдоль железной дороги

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев утром 8 июня после осмотра вокзала проехал по маршруту «Пенза-Саранск», по которому будут путешествовать болельщики Чемпионата мира по футболу.

В поездке его сопровождали члены регионального правительства, представители городской власти и руководство Куйбышевской железной дороги.

Как сообщает редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Попова с места событий, когда проезжали по территории областного центра, глава региона обратил внимание на некрашеные заборы и траву вдоль железной дороги.

«Покрасьте заборы, приведите в порядок — ведро и кисточка — полчаса работы. Помечайте, надо сюда идти. Траву надо скосить», — сказал Иван Белозерцев.

Начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов отметил, что вопросы по подготовке железнодорожной инфраструктуры к приему гостей еще есть, но замечаний становится все меньше.

«Есть замечания по эстетике маршрута: скосить траву, покрасить столбики, заменить километровые знаки, — а в плане технического состояния, исправности вопросов нет. Кое-где есть в стыках просадки, но это не угрожает безопасности. Все замечания до приезда болельщиков устраним. Повезем гостей тремя парами пригородных поездов из Пензы в Саранск. Изначально время в пути от 3,5 до 4 часов занимало, но теперь общими усилиями сократили поездку до 2,27 часов. Это существенно. Болельщикам будет комфортно в пути: одна пара будет оборудована кондиционерами, две — вентиляторами, wi-fi будет», — подчеркнул он.

Губернатор отметил, что подготовке инфраструктуры в целом можно поставить положительную оценку.

«Есть замечания, которые нужно устранить, но работа проведена очень большая. Благодарю за нее. Приятно ехать этой электричкой. В целом, считаю, Пензенская область готова к Чемпионату мира по футболу. У нас готов стадион для тренировок. В Пензе отремонтировали дороги по пути следования, приводим в порядок город, проводим работу по благоустройству. Решены вопросы, связанные с размещением в гостиницах, питанием», — сказал он.