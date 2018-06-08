Пляж Города Спутника признан полностью оборудованным к летнему сезону

Большинство из них к летнему сезону надлежащим образом не подготовлены. Частично оборудованы пляж на озере Вядь и у больницы им. Захарьина, причем только южная сторона. Там отсутствуют контейнеры для сбора мусора, спасательный и медицинский пункты.



Зона отдыха в Городе Спутнике, согласно заключению специалистов, к летнему сезону готова.



«Имеется две кабины для переодевания, установлена горка, оборудована спасательная вышка. Контейнеры с крышками для сбора ТБО установлены по периметру всего пляжа. Туалет расположен вдали от берега, окрашен, очищен. Новый песок завезен, подъезд к пляжу оборудован. Установлены два солнцезащитных навеса, оснащено поле для мини-футбола», — сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области.



Специалисты провели санитарно-эпидемиологическое обследование пляжей с отбором проб воды на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические показатели. Их результаты будут известны в конце недели.



Сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Пензенской области также провели ежегодное освидетельствование зоны отдыха в Спутнике. Они подтвердили, что пляж соответствует всем необходимым параметрам. Комиссия прокомментировала и состояние озера: дно проверено аквалангистами, купаться здесь безопасно.



«На протяжении всего летнего сезона два раза в неделю дно водоема будут чистить водолазы», — добавил заместитель исполнительного директора ООО «Парк Спутника» Евгений Буздаков.



Проведенные проверки в очередной раз подтверждают, что пляж в Городе Спутнике — одно из лучших мест для отдыха на свежем воздухе. Приезжайте и убедитесь.