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Пляж Города Спутника признан полностью оборудованным к летнему сезону

8 июня в 09:26 308 просмотров
, которые проверили состояние всех зон отдыха города и Пензенского района.

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Пляж Города Спутника полностью оборудован для летнего отдыха. К такому выводу пришли сотрудники регионального центра гигиены и эпидемиологии, которые проверили состояние всех зон отдыха города и Пензенского района.

Большинство из них к летнему сезону надлежащим образом не подготовлены. Частично оборудованы пляж на озере Вядь и у больницы им. Захарьина, причем только южная сторона. Там отсутствуют контейнеры для сбора мусора, спасательный и медицинский пункты.

Зона отдыха в Городе Спутнике, согласно заключению специалистов, к летнему сезону готова.

«Имеется две кабины для переодевания, установлена горка, оборудована спасательная вышка. Контейнеры с крышками для сбора ТБО установлены по периметру всего пляжа. Туалет расположен вдали от берега, окрашен, очищен. Новый песок завезен, подъезд к пляжу оборудован. Установлены два солнцезащитных навеса, оснащено поле для мини-футбола», — сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Специалисты провели санитарно-эпидемиологическое обследование пляжей с отбором проб воды на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические показатели. Их результаты будут известны в конце недели.

Сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Пензенской области также провели ежегодное освидетельствование зоны отдыха в Спутнике. Они подтвердили, что пляж соответствует всем необходимым параметрам. Комиссия прокомментировала и состояние озера: дно проверено аквалангистами, купаться здесь безопасно.

«На протяжении всего летнего сезона два раза в неделю дно водоема будут чистить водолазы», — добавил заместитель исполнительного директора ООО «Парк Спутника» Евгений Буздаков.

Проведенные проверки в очередной раз подтверждают, что пляж в Городе Спутнике — одно из лучших мест для отдыха на свежем воздухе. Приезжайте и убедитесь.


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