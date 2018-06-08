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Пензячке сделали предложение на концерте Басты

8 июня в 09:45 356 просмотров

В Пензе 7 июня состоялся концерт популярного исполнителя Басты. Во время выступления не обошлось без сюрпризов.

После нескольких песен рэп-исполнитель позвал на сцену пензенца Алексея Исаева. Оказалось, что молодой человек решил сделать оригинальное предложение своей девушке. В группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте» пользователь поделился кадрами яркого для пары события.

«Благодарю эту сцену и всех, кто сюда пришел. Спасибо этому концерту, спасибо, что дали мне такую возможность. Я хочу тебе сделать предложение: выходи за меня!» — сказал он, обращаясь к любимой.

Девушка ответила согласием, громко прокричав: «Да!», и приняла от молодого человека огромный букет белых роз и кольцо.

Делать предложение на выступлениях Басты, похоже, становится популярным. Так, кольцо своим любимым прямо посреди концерта популярного исполнителя парни дарили в Астане, Рязани, Москве и других городах.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penzakarl

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