Россияне смогут оплачивать интернет-покупки QR-кодом с 2019 года

С 2019 года россияне смогут платить в интернет-магазинах с помощью QR-кода, сообщают «Известия».

Для оплаты придется скачать специальное приложение, разработкой которого занимается ассоциация «Финтех» при ЦБ. В нем необходимо создать QR-код и привязать к нему банковскую карту. Код можно считать с помощью телефона, для чего не потребуется вводить данные карты.

Эксперты отмечают, что новация простимулирует развитие электронной коммерции, а оплата по QR-коду потеснит на рынке электронные кошельки. В пресс-службе ВТБ отметили, что это облегчает проведение операций и дает возможность безопасно и быстро оплачивать покупки.