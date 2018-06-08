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Россияне смогут оплачивать интернет-покупки QR-кодом с 2019 года

8 июня в 09:54 240 просмотров
, сообщают «Известия».

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С 2019 года россияне смогут платить в интернет-магазинах с помощью QR-кода, сообщают «Известия».

Для оплаты придется скачать специальное приложение, разработкой которого занимается ассоциация «Финтех» при ЦБ. В нем необходимо создать QR-код и привязать к нему банковскую карту. Код можно считать с помощью телефона, для чего не потребуется вводить данные карты.

Эксперты отмечают, что новация простимулирует развитие электронной коммерции, а оплата по QR-коду потеснит на рынке электронные кошельки. В пресс-службе ВТБ отметили, что это облегчает проведение операций и дает возможность безопасно и быстро оплачивать покупки.


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