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«Пенза, пой со мной!» Концерт Басты собрал полный зал

9 июня в 12:24 408 просмотров
«Дизель-Арена» собралось несколько тысяч человек.

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Рэпер Баста раскачал Пензу. 7 июня в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» собралось несколько тысяч человек.

Несмотря на то, что танцпол оказался забит под завязку, настроение у пензенцев было на высоте, они с нетерпением ждали выхода на сцену Василия Вакуленко, также известного как Баста. После небольшой задержки началось выступление, оказалось, что у исполнителя было плохое самочувствие.

«Я немного приболел, но обещаю, что начну выздоравливать. […] Безумно рад, что я здесь. Спасибо всем за поддержку», — обратился к своим поклонникам рэпер.

Пензенцы с восторгом приняли Басту, пели вместе с ним, танцевали. Баста исполнил такие хиты как «Урбан», «Всем нашим братьям», «Здесь даже солнца не видно», «Моя игра», а также песни из своего последнего альбома, которые уже успели полюбиться пензенским слушателям, — «Папа What’s Up», «Сансара» и другие.

Рэп-исполнитель постоянно общался со зрителями, раскачивал толпу, упоминал Пензу в текстах, что радовало публику. После его выступления в соцсетях появились эмоциональные отзывы.

«Коротко о вчерашнем концерте: Баста разорвал меня на тысячи маленьких медведиков. До этого в моем списке пройденных концертов не было ни одного реп-исполнителя, и первый опыт удался на 1000%. Несмотря на задержку концерта, предсказуемую тесноту на танцполе и то, что главного героя лично мне было не особо видно, ощущение, что меня качает до сих пор. «Моя игра», которая меня много лет назад познакомила с Бастой, «Медлячок», который зал пел вместе с ним, ну и «Сансара» — на этот концерт я готова была пойти даже ради нее одной. И по атмосфере это один из самых крутых концертов в моей жизни, который переплюнул многие. Короче, Баста однозначно крут, спасибо ему за нереально клевый вечер», — поделилась мнением от концерта на своей страничке в Facebook Валерия Маркова.

На концерте не обошлось и без сюрпризов. Баста сообщил, что в каждом городе награждает победителей конкурсов в соцсетях, под этим предлогом он вызвал на сцену пензенца. Оказалось, что молодой человек попросил исполнителя помочь сделать предложение своей девушке.

Фотография: видео - https://vk.com/penzakarl

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