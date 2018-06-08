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На ул. Володарского обвалилась стена дома. ФОТО

8 июня в 11:21 246 просмотров

В Пензе на ул. Володарского обрушилась стена дома № 77. На месте побывала корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Юлия Кадникова.

«Обрушение произошло 7 июня в 10 вечера, сегодня утром приехали представители управляющей компании убирать завалы. Сейчас кирпичи уже убрали», — сообщила она.

Первыми об обрушении узнали местные жители, они и вызвали аварийную бригаду.

«Дом хороший, крепкий, прошел перерегистрацию, мы тут 40 лет живем. Крыша текла, фасад промок, зимой там снег был. Из-за этого и разрушилось все», — рассказал местный житель Владимир Лукьянов.

Что будет с разрушенной стеной, пока неизвестно. По словам жильцов, им сказали, что денег нет, временно стену прикроют железом, чтобы не видно было. Кроме того, незадолго до инцидента пензенцы узнали, что МУП Железнодорожного района, который обслуживал дом, от них отказывается.

«Отказываются, потому что дом сложный, хороший, но сложный. Крыша тоже обваливается, недавно парню на голову упал кусок», — сказал горожанин.

Очередь на капремонт подойдет для дома № 77 только в 2029 году. Жильцы надеются, что сроки можно будет скорректировать.

Фотография: фото Юлии Кадниковой

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