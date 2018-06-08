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Белозерцев поздравил социальных работников с праздником

8 июня в 11:23 142 просмотра

8 июня пензенские социальные работники отмечают профессиональный праздник. Губернатор Иван Белозерцев адресовал им поздравление.

«Ваш самоотверженный труд пользуется в нашей стране заслуженным почетом и уважением. Вы решаете благородные и ответственные задачи — служите опорой для тех, кто больше всего нуждается в действенной помощи, стремитесь облегчить жизнь своих подопечных, поддерживаете их в сложных ситуациях.

Успехи есть, это очевидно, но многое еще предстоит сделать. Необходимы дальнейшее совершенствование адресной социальной помощи населению, реализация эффективных мер по улучшению положения семьи, развитие форм организации оздоровления детей.

Вопросы серьезные, но я твердо уверен, что совместными усилиями мы осуществим все задуманное, и замечательные традиции милосердия и сострадания в Сурском крае будут бережно сохраняться и приумножаться», — отмечается в поздравлении.

Также Иван Белозерцев пожелал социальным работника здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, сообщает пресс-центр облправительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/89024/

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