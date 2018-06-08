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Пензенцев просят помочь найти несовершеннолетнюю девушку

8 июня в 11:54 382 просмотра
, которая ушла из дома.

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В Пензенской области следователи ищут несовершеннолетнюю девушку, которая ушла из дома.

Девушка проживает в Мокшанском районе, 24 мая она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Пропавшую видели в Пензе около вокзала, а также в районе улиц Ульяновской и Минской, в том числе — в одном из местных баров.

«Приметы несовершеннолетней: на вид — 15−16 лет, рост — 165−170 см, худощавого телосложения, цвет кожи — смуглый, карие глаза, прямые, черные волосы до плеч. При себе имеет мобильный телефон», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Тех, кто видел девушку, следователи просят сообщить о ее местонахождении по телефону: 8 (8412)36−17−02 или в дежурную часть ОМВД России по Бессоновскому району: 8 (8412) 63-01-85.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1233767/

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