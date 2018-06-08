Пензенцев просят помочь найти несовершеннолетнюю девушку

Девушка проживает в Мокшанском районе, 24 мая она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Пропавшую видели в Пензе около вокзала, а также в районе улиц Ульяновской и Минской, в том числе — в одном из местных баров.

«Приметы несовершеннолетней: на вид — 15−16 лет, рост — 165−170 см, худощавого телосложения, цвет кожи — смуглый, карие глаза, прямые, черные волосы до плеч. При себе имеет мобильный телефон», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.