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У «Красных холмов» установили обещанный светофор

8 июня в 12:01 372 просмотра
«Красные холмы» на ул. Суворова установили светофор. Об этом сообщила горожанка в группе «Это Пенза, Карл!».

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В Пензе у торгово-ярмарочного комплекса «Красные холмы» на ул. Суворова установили светофор. Об этом сообщила горожанка в группе «Это Пенза, Карл!».

«Наконец-то установили светофор у «Красных холмов». Еще и оборудовали кнопкой вызова «зеленого». Правда, пешеходы не сразу об этом догадываются, поэтому стоят долго, пока не сообразят, что надо нажать. А вот тот светофор, который устанавливали в прошлом году и который якобы был очень нужен, перевели в мигающий режим», — рассказала девушка.

Напомним, жители неоднократно просили сделать переход у торгового комплекса регулируемым. Но в прошлом году светофор установили не там, а на «зебре» рядом, в районе дома № 121. Как говорилось в документе за подписью вице-мэра Юрия Ильина, его обустройства требовали нормативы. Сейчас этот светофор для пешеходов отключили.

Фотография: фото подписчика группы "Это Пенза, Карл!"

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