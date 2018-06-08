Кувайцев поздравил социальных работников с профессиональным праздником

«За целый век существования службы накоплен бесценный опыт работы и замечательные традиции. Ваша нелегкая, но столь необходимая людям профессия требует не только глубоких знаний и высокой квалификации, но и особых нравственных качеств — участия, сострадания, милосердия, умения разделить чужую боль, внушить надежду на лучшее.

Выражаю благодарность всем работникам отрасли за неустанный труд, преданность своему делу, за все, что вы делаете для своих подопечных.

Особые слова признательности ветеранам, которые остаются примером для всех нас, за вклад в развитие социальной службы, бескорыстное стремление оказать бережную и тактичную помощь тем, кто в ней остро нуждается.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, радости, счастья и благополучия. Пусть добро, которое вы несете людям, возвращается к вам сторицей», — говорится в поздравлении.