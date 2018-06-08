Работникам Пензпромстроя задолжали более 2 млн рублей

«14 работникам предприятия не выплатили заработную плату за ноябрь-декабрь 2017 года, 17 работникам — за февраль-апрель 2018 года», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
В результате в отношении предприятия и его генерального директора Вячеслава Черкасова возбудили дела об административном правонарушении. Кроме того, в отношении мужчины завели и уголовное дело.
В интересах работников предприятия в суд направили 70 заявлений о взыскании невыплаченной заработной платы за январь-май 2018 года на сумму более двух миллионов рублей. Из них 57 уже удовлетворили, остальные находятся на рассмотрении.