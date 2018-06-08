В Пензе состоится Континентальный турнир по футболу. ПРОГРАММА

В Пензе с 10 по 14 июня состоится Континентальный турнир по футболу (0+) ассоциации студенческих спортивных клубов России.

Мероприятие пройдет на Юбилейной площади. Турнир состоится в преддверии Чемпионата мира по футболу. Пензенцев и гостей города ждут соревнования по футболу (формат 5×5), флэтболу (формат 1×1), бамперболу (формат 5×5), настольному футболу (формат 1×1), а также киберспорту по игре FIFA 2018 на большом светодиодном экране, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Поучаствовать в состязаниях могут люди от 18 до 30 лет, предоставившие медицинский допуск для участия в спортивных соревнованиях.