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В Пензе состоится Континентальный турнир по футболу. ПРОГРАММА

8 июня в 13:03 176 просмотров
(0+) ассоциации студенческих спортивных клубов России.

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В Пензе с 10 по 14 июня состоится Континентальный турнир по футболу (0+) ассоциации студенческих спортивных клубов России.

Мероприятие пройдет на Юбилейной площади. Турнир состоится в преддверии Чемпионата мира по футболу. Пензенцев и гостей города ждут соревнования по футболу (формат 5×5), флэтболу (формат 1×1), бамперболу (формат 5×5), настольному футболу (формат 1×1), а также киберспорту по игре FIFA 2018 на большом светодиодном экране, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Поучаствовать в состязаниях могут люди от 18 до 30 лет, предоставившие медицинский допуск для участия в спортивных соревнованиях.

Дата проведения
Мероприятие
Время проведения
10.06.2018
Торжественное открытие турнира
11:00 — 12:00
Матч открытия турнира
12:00 — 12:30
Соревнования по футболу 5х5
13:00 — 20:00
Соревнования по флэтболу 1х1
Соревнования по настольному футболу
11.06.2018
Соревнования по футболу 5х5
10:00 — 20:00
Соревнования по флэтболу 1х1
Соревнования по настольному футболу 1х1
12.06.2018
Соревнования по футболу 5х5
10:00 — 14:00
Соревнования по флэтболу 1х1
10:00 — 20:00
Соревнования по настольному футболу 1х1
Соревнования по бамперболу 5х5
14:00 — 20:00
13.06.2018
Соревнования по футболу 5х5
10:00 — 20:00
Соревнования по флэтболу 1х1
Соревнования по настольному футболу 1х1
14.06.2018
Финальные игры по футболу 5х5
10:00 — 13:00
Соревнования по киберспорту 2х2
10:00 — 16:00
Торжественное закрытие
17:00 — 17:30
Массовый просмотр «Официальной церемонии открытия ЧМ 2018» на светодиодном экране.
17:30 — 18:00
Массовый просмотр «Матча открытия — Сборная России — Сборная Саудовской Аравии» на светодиодном экране.
18:00 — 20:00
Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB-kreisliga-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%88%D0%B0%D1%80-%D1%80%D0%B0%D1%88-2778583/

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