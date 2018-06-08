В Пензе состоится Континентальный турнир по футболу. ПРОГРАММА

Мероприятие пройдет на Юбилейной площади. Турнир состоится в преддверии Чемпионата мира по футболу. Пензенцев и гостей города ждут соревнования по футболу (формат 5×5), флэтболу (формат 1×1), бамперболу (формат 5×5), настольному футболу (формат 1×1), а также киберспорту по игре FIFA 2018 на большом светодиодном экране, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Поучаствовать в состязаниях могут люди от 18 до 30 лет, предоставившие медицинский допуск для участия в спортивных соревнованиях.
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Дата проведения
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Мероприятие
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Время проведения
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10.06.2018
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Торжественное открытие турнира
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11:00 — 12:00
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Матч открытия турнира
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12:00 — 12:30
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Соревнования по футболу 5х5
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13:00 — 20:00
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Соревнования по флэтболу 1х1
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Соревнования по настольному футболу
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11.06.2018
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Соревнования по футболу 5х5
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10:00 — 20:00
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Соревнования по флэтболу 1х1
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Соревнования по настольному футболу 1х1
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12.06.2018
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Соревнования по футболу 5х5
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10:00 — 14:00
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Соревнования по флэтболу 1х1
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10:00 — 20:00
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Соревнования по настольному футболу 1х1
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Соревнования по бамперболу 5х5
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14:00 — 20:00
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13.06.2018
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Соревнования по футболу 5х5
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10:00 — 20:00
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Соревнования по флэтболу 1х1
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Соревнования по настольному футболу 1х1
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14.06.2018
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Финальные игры по футболу 5х5
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10:00 — 13:00
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Соревнования по киберспорту 2х2
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10:00 — 16:00
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Торжественное закрытие
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17:00 — 17:30
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Массовый просмотр «Официальной церемонии открытия ЧМ 2018» на светодиодном экране.
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17:30 — 18:00
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Массовый просмотр «Матча открытия — Сборная России — Сборная Саудовской Аравии» на светодиодном экране.
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18:00 — 20:00