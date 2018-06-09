Как в Пензе в течение шести лет росли цены на бензин

Самая горячая тема последних недель — рост цен на бензин. Только за май его стоимость подскочила в Пензенской области на 5%. Однако подорожание топлива уже превратилось в ежегодную тенденцию. Об этом свидетельствуют данные статистики по ценам на бензин за последние шесть лет.

За основу анализа ИА «Пенза-Пресс» взяло данные Росстата с 2013 года. Оказалось, что к апрелю 2018-го рост цен на бензин марки АИ-92 составил 9,5 рубля, АИ-95 — 10,29 рублей. Динамику стоимости литра АИ-98 отследить по данным ведомства невозможно, так как полной информации по нему нет.

«У нас цены растут из года в год, это ни для кого не секрет. Влияют на это два основных фактора: инфляция и рост налоговой нагрузки. Ежегодно растут акцизы на топливо, растет налог на добычу полезных ископаемых. И естественно, эти налоги переносятся на потребителя. Плюс еще резко выросли мировые цены на нефть, из-за чего обычно курс рубля укрепляется, но в этом году курс рубля остался на старом уровне», — объяснил RT глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

В начале этого года эксперты также прогнозировали рост стоимости — с 1 января и 1 июля — связывали это с повышением акцзизов. Но то, что резкий скачок произойдет в мае, никто не предполагал. По данным ФАС России, с 9 января по 26 апреля оптовая стоимость бензина выросла на 19,2%, на дизельное топливо — на 15,4%. А розничные цены с 8 апреля по 20 мая выросли, в среднем, на 5%.

«Повышение розничных цен наблюдается как у крупных участников розничных рынков автомобильных бензинов и дизельного топлива (АО «Пензанефтепродукт», ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт»), так и у независимых участников товарного рынка. […] Анализ представленной информации показал, что повышение цен у данных хозяйствующих субъектов вызван ростом закупочных цен. Причем рост закупочных цен значительно превышает рост розничных», — объяснили ситуацию в пензенском управлении ФАС.

В итоге стоимость литра бензина приблизилась к отметке в 50 рублей, соответственно, прогноз экспертов, который они делали в начале года, сбылся. Напомним, эту цифру опровергали в Российском топливном союзе.

«Нет факторов, которые могут привести в следующем году к цене в 50 рублей», — говорил тогда Евгений Аркуша в интервью программе «Доброе утро, Россия!».

Людей настолько взволновали цены на бензин, что один из автомобилистов спросил об этом у президента на «прямой линии» 7 июня.

По словам Владимира Путина, ситуация с ценами на бензин является результатом неточного регулирования в сфере энергоресурсов.

«Правительство произвело так называемый маневр в этой сфере. Не буду вдаваться в детали. Это все привело к стимулированию вывоза на экспорт сырой нефти. Цены на рынке поднялись», — цитирует главу государства «Газета.ру».

Президент пообещал следить за ситуацией с ценами и сказал, что к осени 2018 года будут приняты дополнительные меры по их стабилизации.