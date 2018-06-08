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В России заболеваемость алкоголизмом снизилась в два раза за 12 лет

8 июня в 13:46 152 просмотра
«алкоголизм». Об этом сообщает телеканал «360».

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В России вдвое снизилось число людей с диагнозом «алкоголизм». Об этом сообщает телеканал «360».

По данным Минздрава, к концу прошлого года показатель составил 42 случая на 100 тысяч человек. Отмечается, что такой положительной динамике способствовали ограничительные меры и пропаганда здорового образа жизни.

Заболеваемость «белой горячкой» также снижается. За 12 лет число впервые поставленных диагнозов уменьшилось на 74% — до 13,3 случаев на 100 тысяч населения. По данным Минздрава, общее потребление алкоголя в пересчете на этиловый эквивалент на душу населения уменьшилось в два раза, до 10 литров на человека. В 2016 году этот показатель, по предварительным данным, составил 10,3 литра на человека.

Эксперты отмечают, что с 2006 года в России наблюдается тенденция снижения экономической доступности алкоголя. Так, среди ограничений выделяют появление государственной системы контроля производства и оборота спиртного ЕГАИС, запрет продажи пива в ларьках, ограничение продаж спиртного в ночное время, а также увеличение размеров акциза на все виды алкогольной продукции.

Специалисты говорят и о том, что снижение показателя происходит еще из-за того, что в стране улучшается общая ситуация с алкоголем. В России идет мощная информационная компания по пропаганде здорового образа жизни, который у людей ассоциируется с успешностью.


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