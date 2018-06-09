В Пензе 4-часовое ожидание «скорой» для пенсионера объяснили ошибкой персонала

«Вызвали «скорую» деду, сообщили, что он упал и ударился головой, из раны сильно течет кровь и не останавливается. Нам сказали ждать. «Скорая» так и не приезжала. Звонили еще три раза, и каждый раз нам отвечали, что машина выехала. В итоге медики приехали, мы ждали их с 19.29 до 22.40, звонили четыре раза», — написал пензенец в «Жалобной книге» информагентства.

В документе за подписью замминистра здравоохранения Пензенской области Оксаны Чижовой сказано, что факт превышения установленного срока приезда «скорой» подтвержден. В итоге главному врачу Пензенской областной станции скорой помощи направили предписание, в котором рекомендовано применить дисциплинарные меры к старшему врачу смены.

Также пензенцам напомнили, что в случае возникновения конфликтных ситуаций работает круглосуточный телефон «горячей линии», на звонки отвечают дежурные администраторы. Однако в документе номера телефонов не указаны, найти на сайте в разделе «Звонок администратору», как предложили в министерстве, мы не смогли.