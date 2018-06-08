В правительстве решили, на сколько увеличить пенсионный возраст

В правительстве России определились с проектом пенсионной реформы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки соответствующего законопроекта.

Как отмечает издание, окончательно правительство определится с параметрами реформы 14 июня. Но уже известно, что кабмин остановился на варианте увеличения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин. Однако не исключен и более мягкий для женщин сценарий «65/60» (мужчины/женщины), подчеркнул один из собеседников РБК. Большинство льгот планируется сохранить.

Как отметил во время «прямой линии» президент Владимир Путин, главная задача реформы — это повышение доходов пенсионеров.

Согласно расчетам экспертов РАНХиГС, сценарий повышения пенсионного возраста «65/63» обеспечит существенный финансовый эффект — 5,5% ВВП к 2030 году и 27,7% ВВП к 2050 году. Но при этому велики демографические и социальные риски.

Однако прежде чем закон примут, проект должен пройти несколько стадий согласования. Так, перед отправкой в Госдуму, предложения рассмотрят на площадке Российской трехсторонней комиссии.