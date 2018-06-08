Стал известен график работы пензенских поликлиник в праздничные дни

Так, 9 июня поликлиники будут работать по графику понедельника, а 11 июня — по графику субботы. Кабинеты неотложной помощи, а также выписка лекарств и выдача «больничных» будет организована 9 июня с 9 утра до 20 часов вечера, а с 10 по 12 июня — с 8 утра до 14 часов дня, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Также будут работать контакт-центры. Можно будет позвонить по телефонам: 999−130, 937−431−54−40 (взрослым); 990−130, 927−363−26−33 (детям). Звонки будут приниматься 9 июня — с 8.00 до 20.00, 10,11 и 12 июня — с 8.00 до 14.00.

«Оказание жителям региона скорой медицинской помощи, а также специализированной в условиях круглосуточного стационара будет обеспечено в полном объеме без выходных», — добавили в ведомстве.