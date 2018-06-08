Традиция пензенских кулачных боев привлекла внимание гостей из регионов
Иранцы, перуанцы, японцы. Сколько иностранцев приедет в Пензу на Чемпионат мира
Отзыв о романе «Дети мои»
Офф-роуд. Экстремальное хобби пензенских мужчин
Вам будет интересно
Наши новости
В Кузнецке ночью загорелась иномарка
Проекты пензенских архитекторов вошли в топ российского конкурса
Губернатор принял участие в панельной сессии по вопросам развития городов
Российские ученые разработали анализатор качества газа
Двое пензенских влюбленных получили срок за наркотики
В Заречном столкнулись две легковушки, есть пострадавший
Губернатор потребовал найти способ повысить пензенцам зарплаты
В Пензе матч по футболу продлится 24 часа
В России могут ввести уголовную ответственность за исполнение санкций США
Профпригодность водителей предложили проверять каждые 10 лет

Леонид Левин оценил инвестплощадку в Тамалинском районе

8 июня в 14:48 224 просмотра
, ознакомился с ходом реконструкции дома культуры и провел встречу на предприятии «Агсен-Проперти».

" data-title="Леонид Левин оценил инвестплощадку в Тамалинском районе — Пенза-пресс, рунет за день">

Председатель комитета Государственной Думы Леонид Левин побывал с рабочим визитом в Тамалинском районе. Он пообщался с гражданами, ознакомился с ходом реконструкции дома культуры и провел встречу на предприятии «Агсен-Проперти».

По словам народного избранника, создание «Агсен» в Тамалинском районе одного из крупнейших в Европе элеваторов, более 40 миллионов долларов инвестиций в область — это важный шаг в плане повышения уровня занятости и благосостояния жителей.

«Нам всем, на всех уровнях власти следует приложить усилия для упрощения работы таких инвесторов, использовать имеющиеся у области возможности по линии министерства сельского хозяйства и взаимодействия с налоговой службой» — отметил Леонид Левин.

Также депутат встретился с многодетными семьями, обсудил с ними вопросы поддержки и социальной помощи, принял наказы, вручил почетные грамоты и подарки, сообщили в общественной приемной.

Фотография: фото предоставлено Общественной приемной депутата Леонида Левина

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...