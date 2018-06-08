Леонид Левин оценил инвестплощадку в Тамалинском районе

Председатель комитета Государственной Думы Леонид Левин побывал с рабочим визитом в Тамалинском районе. Он пообщался с гражданами, ознакомился с ходом реконструкции дома культуры и провел встречу на предприятии «Агсен-Проперти».

По словам народного избранника, создание «Агсен» в Тамалинском районе одного из крупнейших в Европе элеваторов, более 40 миллионов долларов инвестиций в область — это важный шаг в плане повышения уровня занятости и благосостояния жителей.

«Нам всем, на всех уровнях власти следует приложить усилия для упрощения работы таких инвесторов, использовать имеющиеся у области возможности по линии министерства сельского хозяйства и взаимодействия с налоговой службой» — отметил Леонид Левин.

Также депутат встретился с многодетными семьями, обсудил с ними вопросы поддержки и социальной помощи, принял наказы, вручил почетные грамоты и подарки, сообщили в общественной приемной.