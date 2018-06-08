Олег Рубцов о проекте «Супермяч»: Глупость, пошлость и безвкусица

В Пензе обсуждают инцидент, который связан с акцией «Супермяч». Организаторов проекта может оштрафовать «Книга рекордов Гиннеса».

Гигантский мяч планировали надуть на Юбилейной площади 12 июня. Но авторов проекта не так давно уведомили, что лучше это сделать 14 июня. Из-за перемены даты отказались приезжать представители «Книги рекордов Гиннеса», мало того, они выставили штраф — 16 тысяч фунтов стерлингов, пишет penzainform.ru.

Случившееся в Facebook прокомментировал Олег Рубцов, продюсер фестиваля Jazz May, организуемый, в основном, силами общественников.

«Казалось бы, из цеховой солидарности с проколовшимся организатором мне следовало как минимум промолчать — мало ли, какие коррективы вносят в жизнь перемены в настроениях партнеров и/или чиновников. Пару раз, хоть и меньшем объеме, я такое на себе испытывал. Опыт не самый приятный.

Но на деле это первый случай, когда я солидарен с критическими комментариями проекта. Глупость, пошлость и безвкусица должны облагаться высокими налогами. Дай Бог, чтобы все остались живы, если 14-го этот удивительный проект все-таки будет реализован. Лучше бы, конечно, чтобы нет», — отметил он.

В настоящее время организаторы «Супермяча» ищут спонсоров и средства на реализацию проекта. Они намерены пригласить «Книгу рекордов России».