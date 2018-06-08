Олег Рубцов о проекте «Супермяч»: Глупость, пошлость и безвкусица

Гигантский мяч планировали надуть на Юбилейной площади 12 июня. Но авторов проекта не так давно уведомили, что лучше это сделать 14 июня. Из-за перемены даты отказались приезжать представители «Книги рекордов Гиннеса», мало того, они выставили штраф — 16 тысяч фунтов стерлингов, пишет penzainform.ru.
Случившееся в Facebook прокомментировал Олег Рубцов, продюсер фестиваля Jazz May, организуемый, в основном, силами общественников.
«Казалось бы, из цеховой солидарности с проколовшимся организатором мне следовало как минимум промолчать — мало ли, какие коррективы вносят в жизнь перемены в настроениях партнеров и/или чиновников. Пару раз, хоть и меньшем объеме, я такое на себе испытывал. Опыт не самый приятный.
Но на деле это первый случай, когда я солидарен с критическими комментариями проекта. Глупость, пошлость и безвкусица должны облагаться высокими налогами. Дай Бог, чтобы все остались живы, если 14-го этот удивительный проект все-таки будет реализован. Лучше бы, конечно, чтобы нет», — отметил он.
В настоящее время организаторы «Супермяча» ищут спонсоров и средства на реализацию проекта. Они намерены пригласить «Книгу рекордов России».