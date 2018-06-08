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Иван Белозерцев дал поручения после «прямой линии»

8 июня в 15:15 320 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в «прямой линии» президента. В этом году общение Владимира Путина с жителями страны проходило в новом формате — в режиме онлайн.

Впервые за десять лет в студии отсутствовали зрители, а вопросы помогали обрабатывать волонтеры, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Россияне спрашивали о внешнеполитической ситуации, пенсионной реформе, растущих ценах на бензин, борьбе с онкологическими заболеваниями, поддержке многодетных семей. Обращения поступали от жителей из разных регионов страны и других государств. Всего было зафиксировано более двух миллионов сообщений, президент отвечал на вопросы на протяжении более чем четырех часов.

По итогам «прямой линии» Иван Белозерцев провел рабочее совещание, в ходе которого напомнил министрам и руководителям исполнительных органов власти о важности работы по обращениям жителей.

«На каждый звонок, каждое письмо надо смотреть в индивидуальном порядке, видеть за ними человека с его проблемами, и не позволять подчиненным реагировать формальными отписками», — сказал глава региона.

В завершение совещания губернатор дал ряд поручений по текущим вопросам деятельности правительства и министерств.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/88989/

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