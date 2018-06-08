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Пензенские общепиты к ЧМ-2018 перевели меню на несколько языков

8 июня в 15:47 264 просмотра
, испанском и французском языках.

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Пензенские предприятия общественного питания разработали для иностранных гостей Чемпионата мира по футболу меню на английском, испанском и французском языках.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня. Пенза ожидает иностранных гостей для кратковременного проживания. Болельщики будут присутствовать на играх в Саранске, Самаре и Нижнем Новгороде.

Рестораны, кафе и гостиницы города подготовили для иностранцев комфортные условия проживания, а также блюда русской и европейской кухни, сообщает пресс-службе горадминистрации.

Для удобства гостей рестораны разработали меню на иностранных языках — английском, испанском, французском, а также меню на русском языке с иллюстрациями и учетом необходимых требований рационального питания.

Сколько иностранцев приедет в Пензу на Чемпионат мира и где они разместятся, можно узнать в материале «Пенза-Пресс».


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