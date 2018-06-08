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Медики научились определять дату рождения ребенка по анализу крови

8 июня в 16:33 154 просмотра
, сообщает Life.ru.

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Исследователи обнаружили новый способ определения сроков рождения ребенка. Они предложили предсказывать дату появления малыша на свет с помощью анализа крови, сообщает Life.ru.

Специалисты обследовали 31 беременную женщину, взяв у них анализ ДНК и РНК. Пациентки сдавали кровь на каждой неделе беременности. В результате выяснилось, что с развитием плода меняется и набор уровней генов. Это позволило предсказать точный срок начала родов с вероятностью до 45%.

После этого медики обследовали 38 женщин, которые находились на постоянном наблюдении из-за высокой вероятности преждевременных родов. На основании семи генов РНК исследователи выявили метод прогнозирования родов с точностью от 75% до 80%.

По словам экспертов, женский организм как будто посылает сигнал, что скоро будет рожать — это отражается на структуре генов. Как отмечают исследователи, традиционный способ определения сроков беременности, ультразвуковое исследование, работает с точностью до 48%.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-505471/

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