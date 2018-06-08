Медики научились определять дату рождения ребенка по анализу крови

Специалисты обследовали 31 беременную женщину, взяв у них анализ ДНК и РНК. Пациентки сдавали кровь на каждой неделе беременности. В результате выяснилось, что с развитием плода меняется и набор уровней генов. Это позволило предсказать точный срок начала родов с вероятностью до 45%.

После этого медики обследовали 38 женщин, которые находились на постоянном наблюдении из-за высокой вероятности преждевременных родов. На основании семи генов РНК исследователи выявили метод прогнозирования родов с точностью от 75% до 80%.

По словам экспертов, женский организм как будто посылает сигнал, что скоро будет рожать — это отражается на структуре генов. Как отмечают исследователи, традиционный способ определения сроков беременности, ультразвуковое исследование, работает с точностью до 48%.