Пензенец проведет ближайшие месяцы в колонии за выезд из города

В Пензе за самовольный выезд с постоянного места жительства осудили мужчину, который являлся поднадзорным полиции.

По данным суда, 26 сентября 2012 года мужчину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, за какое преступление он сидел, не уточняется. 19 февраля 2015 года его освободили и установили административный надзор на шесть лет. Пензенца уведомили о том, что он поставлен на учет и предоставили график, когда он должен отмечаться в полиции. Однако мужчина систематически нарушал установленные судом ограничения.

Являясь поднадзорным лицом, он умышленно без уведомления отдела полиции 7 января 2018 года уехал из Пензы. 13 февраля его задержали, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда города.

На заседании суда мужчина раскаялся в содеянном. В результате ему назначили четыре месяца лишения свободы в колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу.