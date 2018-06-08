Белозерцев призвал качественнее проводить медосмотры водителей

За четыре месяца с начала года инспекторы задержали 59 водителей в состоянии наркотического опьянения, а четыре сотрудника транспортных предприятий — за причастие к обороту запрещенных веществ. Также было выявлено четыре случая, когда предрейсовый медосмотр водителей осуществлялся ненадлежащим образом или не проводился совсем. Об этом рассказал губернатор в ходе своего выступления, сообщает пресс-центр областного правительства.

«Предлагаю включить в трудовые договоры работников рекомендации, не противоречащие законодательству, о прохождении химико-токсикологических исследований, в том числе — внеплановых. Также считаю необходимым осуществлять проверку водителей, поступающих на работу, на предмет их привлечения к уголовной и административной ответственности по линии оборота наркотиков», — сказал Иван Белозерцев.

В ходе заседания участники антинаркотической комиссии рассмотрели меры противодействия этнической наркопреступности в области. По информации главы региона, миграционная обстановка характеризуется увеличением контингента приезжающих иностранных граждан и лиц без гражданства.

«82% граждан данной категории прибывают из государств с безвизовым режимом въезда, большая часть из которых относится к наркоопасным регионам. С начала года на территории области задержано десять граждан Республики Таджикистан, среди которых — два студента Пензенского государственного университета, у них изъят сильнодействующий наркотик», — сообщил Иван Белозерцев.

Помимо этого, на заседании комиссии обсудили результаты работы молодежных организаций в интернете по выявлению источников, распространяющих информацию о наркотических средствах и психотропных веществах, а также вопрос продвижения материалов по профилактике правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в СМИ.