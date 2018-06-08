Пензячка не смогла отсудить деньги за телевизор с дефектом

В исковом заявлении женщина указала, что в декабре 2017 года купила телевизор стоимостью 59990 рублей в «М.видео». Как упаковывали товар, она не видела. Когда приехала домой и подключила устройство к сети, то оказалось, что на нем есть дефекты — горизонтальные ломаные полосы в нижней части экрана. Расторгнуть договор купли-продажи в магазине отказались, поэтому она обратилась в суд. Женщина попросила вернуть ей стоимость телевизора, неустойку за просрочку исполнения требований потребителя — 1% от цены техники за каждый день просрочки, штраф в 50% от взысканной в ее пользу суммы.

Согласно товароведческой экспертизе установлено, что механические повреждения на экране могли появиться от надавливания неострым предметом, например, руками при упаковке или распаковке телевизора. Также выяснилось, что при покупке жительница Пензы претензий по товару не имела, он был включен при ней. Затем товар упаковали, покупательница в это время отошла. Это подтверждено видеозаписью, которую предоставил магазин. Услугами транспортировки и доставки она не воспользовалась, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Пензы.

Также установлено, что технику распаковывал в одиночку муж женщины. В инструкции указано, что при неправильном обращении есть вероятность повредить экран. Во избежание этого рекомендуется поднимать телевизор, удерживая его за края, как показано на рисунке в приложении: а именно — двум людям, не касаясь экрана. А действия мужчины не соответствовали указанным рекомендациям.

В итоге исковые требования пензячки суд оставил без удовлетворения.