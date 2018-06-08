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Саратовские вузы вошли в российский Топ-100

8 июня в 17:34 164 просмотра
(РАЭКС-Аналитика) составило ежегодный рейтинг вузов России, сообщает «СарБК».

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Агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) составило ежегодный рейтинг вузов России, сообщает «СарБК».

В ТОП-100 вошли два саратовских вуза: на 79 месте — СГМУ, на 87-м — СГУ.

Оценка вузов производится на основании анализа статистических показателей и результатов онлайн-опросов целевых групп: студентов и выпускников, представителей академического и научного сообществ, представителей компаний-работодателей, всего 30 тысяч респондентов.

В качестве статистической информации использованы данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и сведения из открытых источников. Лидером рейтинга, как и годом ранее, стал МГУ. Второе место сохранил МФТИ, третье — МИФИ.


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