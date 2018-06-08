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На собрании с дольщиками «Пензастроя» сообщили о подготовке двух новых законов

8 июня в 19:17 140 просмотров
«Пензастроя».

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В Пензе вечером 8 июня состоялась очередная встреча председателя правительства Пензенской области Николая Симонова и руководителя Госжилстройтехинспекции Инны Левченко с дольщиками «Пензастроя».

Николай Симонов напомнил, что на собрании кредиторов было решено направить в суд ходатайство о банкротстве «Пензастроя», так как свои финансовые проблемы компания решить не сможет. Он сообщил, что была встреча с руководством организации, их предупредили о том, что гендиректор с началом этой процедуры будет уволен, так как все оперативное управление перейдет конкурсному управляющему Венере Аминовой.

«Все работники уведомляются о сокращении через два месяца. Мы все оговорили, чтобы сотрудникам все юридические моменты объяснили», — отметил председатель правительства.

По словам Венеры Аминовой, следующее собрание кредиторов пройдет в начале июля. На нем нужно решить ряд вопросов. Дольщики попросили провести собрание в субботу, чтобы в нем смогло принять участие большее количество людей. Представителей госструктур и банков решили уведомить о собрании заранее с просьбой обеспечить на нем присутствие уполномоченных сотрудников. Николай Симонов подчеркнул, что все эти вопросы — решаемые.

Также шла речь о том, что прокуратура берет дело дольщиков на еще более жесткий контроль. Если какое-то ведомство будет затягивать движение дела, просили сразу сообщать об этом в надзорный орган.

Председатель правительства в ходе собрания сообщил, что на сессию Законодательного собрания панируется вынести законопроекты, касающиеся дольщиков. Один из них — о компенсации за найм жилья (для тех, кто находится в бедственном положении ии вынужден снимать квартиру). Он подчеркнул, что все пожелания дольщиков при подготовке законопроектов были учтены.

«Наша общая задача — чтобы на тот момент, когда арбитражный управляющий из конкурсной массы сможет выделить из обременения дома, было понимание, как и кто их будет достраивать. Мы не знаем пока, как и какой дом достроят», — сказал Николай Симонов.

Дольщики предложили тогда не входить в ЖСК, пока не будет ясности по тому, кто будет застройщиком. Однако Венера Аминова пояснила, что какое-либо решение придется принимать, так как собрание кредиторов более одного раза откладывать нельзя, иначе суд переведет все в единый денежный реестр.

Николай Симонов в очередной раз разъяснил, как идет работа с застройщиками, которые могли бы взяться за достройку проблемных домов, и какие изменения в закон планируется в связи с этим внести. Он подчеркнул, что всех дольщиков слышат, их ситуацию понимают. Идет индивидуальная работа по каждому недостроенному дому.

«Мы будем принимать все меры, чтобы в ЖСК ушли непроданные квартиры, чтобы минимизировать стоимость застройки. Готовы вынести этот вопрос в судебную плоскость», — отметила Венера Аминова.

Вся информация по дольщикам — ТУТ.


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