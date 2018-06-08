Симонов сообщил о ситуации с обманутыми дольщиками «Декор-Трейда»

Как и с дольщиками «Пензастроя», работа ведется системнв, подчеркнул Николай Симонов. Каждую пятницу инициативная группа из пяти человек обсуждает с представителями власти проблемные вопросы и стороны ищут пути решения.

«Дом «Декор-Трейда» тоже очень большой, там тоже проблемная ситуация. Временный управляющий компании — Владимир Виноградов, он уже успешно одну процедуру банкротства с дольщиками закончил. Люди получили свои деньги [речь идет о банкротстве застройщика «Третий Рим», об этом можно прочитать здесь]. Поэтому мы попросили его взяться за сложный вопрос с «Декор-Трейдом».

В инициативной группе этих дольщиков — пять человек, они очень организованы. Обстановка здесь более спокойная, диалог более рассудительный, конструктивный. Бывают, конечно, разногласия, но мы все решаем в рабочем порядке», — сказал председатель регионального правительства.

Кто будет достраивать дом «Декор-Трейда», пока неизвестно. В августе состоится первое собрание кредиторов компании и к этому времени надо определиться с вариантами завершения строительства. Этому должны поспособствовать дополнения к закону «Об обманутых дольщиках», которые планируется принять на июньской сессии Законодательного Собрания.