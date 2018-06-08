Возбуждено уголовное дело по признакам преднамеренного банкротства «Пензастроя»

По признакам преднамеренного банкротства «Пензастроя» возбуждено уголовное дело. Об этом 8 июня на встрече с дольщиками сообщила временный управляющий Венера Аминова.

«Вчера я отправила заявление в УМВД о том, что мной выявлены признаки преднамеренного банкротства. Возбудили дело по признакам ст. 196 Уголовного кодекса РФ. Мы будем оспаривать сделки, возвращать деньги в конкурсную массу. Заключение о наличии и отсутствии признаков оспаривания сделок — в открытом доступе, 13 июня я буду представлять его в суде, отчитываться», — сказала она.

Люди спросили, какая судьба ждет коммерческие помещения, которые они приобрели. Они не хотят включаться в денежный реестр, потому что боятся остаться и без средств, и без помещений. Председатель областного правительства Николай Симонов порекомендовал решать этот вопрос в суде: подавать заявление на включение в реестр кредиторов.

Также дольщики опасаются, что именно сделки о покупке коммерческой недвижимости будут оспариваться.

«Не надо делать таких выводов. По закону, с даты введения конкурсного производства все обязательства считаются наступившими. К сожалению, нежилые помещения оказываются в такой ситуации, что расторгаются договоры автоматически. Но практика разная», — прокомментировала ситуацию Венера Аминова.

Дольщики попросили поспособствовать тому, чтобы они сохранили свое имущество.