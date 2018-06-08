В Пензе общественники обсудили безопасность детей на каникулах (видео)

На заседании общественного совета при управлении Следственного комитета Пензенской области обсудили, как предотвратить трагедии с участием несовершеннолетних во время летних каникул. Сотрудники ведомства напомнили о несчастных случаях прошлых лет и отметили, что главная задача — объединить усилия педагогов, родителей и надзорных органов.

Открытые окна, аттракционы, игры у водоема — все это может стать серьезной угрозой для детей во время летних каникул. Тем более если они остаются без присмотра взрослых.

«Пребывание детей на водоемах без сопровождения взрослых недопустимо, тем более нахождение в воде. Иногда родители теряют контроль, такое уже было, когда бабушка не увидела, что ребенок тонет, хорошо, что один мальчик увидел и спас его», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Впрочем, детский травматизм напрямую связан не только с беспечностью родителей. На заседании общественного совета при региональном управлении следственного комитета напомнили трагедию, которая случилась в лагере «Солнечная долина» в 2013 году. Тогда расследовалось уголовное дело по обвинению воспитательницы, которая допустила самовольный уход ребенка из лагеря. Мальчик погиб. Без происшествий не обошелся и летний отдых в 2017 году.

«В сердобский межрайонный отдел поступил материал, что в детском лагере «Чайка» отключили электричество, все дети были эвакуированы домой. Опять же летом 2017 года туда же поступило сообщение, что ребенок сломал ногу во время пребывания в пришкольном лагере», — рассказал старший помощник руководителя СУ СК по Пензенской области Кирилл Бойдинов.

С начала лета в регионе открыты 359 пришкольных и загородных лагерей. Руководство учреждений еще раз призвали с максимальной ответственностью отнестись к соблюдению на объектах норм безопасности.

«Мы говорим о возможных фактах халатности, о представлении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Это относится к компетенции следственного комитета. Были уголовные дела, возбужденные по факту причинения телесных повреждений, в том числе — повлекшие смерть потерпевшего», — сказал и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области Владимир Фомин.

Сообщить о нарушениях, которые допускаются при организации отдыха детей во время летних каникул в лагерях и других учреждениях, можно на официальном сайте следственного управления, сообщает телеканал «Экспресс».