В Пензе для помощи болельщикам ЧМ-2018 отобрали 65 волонтеров (видео)

В Пензе завершается отбор волонтеров, которые будут помогать болельщикам и спортсменам во время Чемпионата мира по футболу. Почти из 300 человек отобрали только 65.

Волонтеры Чемпионата мира — это студенты колледжей и университетов региона. Основными критериями отбора стали коммуникабельность, активная жизненная позиция, владение иностранными языками. Не обошлось, конечно же, и без любви к футболу.

«Нравится этот вид спорта, считаю, что это самая интересная игра, обожаю смотреть ее по телевизору. Есть любимая команда. И, конечно, когда в России проходит Чемпионат мирового уровня, не могу не принять в нем участие», — сказала студентка пензенского социально-педагогического колледжа Дарья Двужилова.

Насколько тяжело придется волонтерам, можно судить по плану мероприятий. Во время мундиаля они будут помогать сотрудникам правоохранительных органов. Добровольцев ждет работа в call-центре правительства и диспетчерской службе «скорой помощи». В дни игр в Саранске ребята будут трудиться круглосуточно. Им предстоит сопровождать делегации от места проведения матчей до гостиниц, а также на экскурсиях.

«Важный объект, на который мы будет отправлять волонтеров — это транспортные узлы, железнодорожные вокзалы. Их компетенция будет состоять в умении рассказать о городе, как добраться до пункта назначения, какие места посетить. Также они должны знать маршрут перемещения болельщика на весь период проживания в Пензе», — рассказал директор многофункционального молодежного центра Олег Куроедов.

Первых гостей ждут уже в ближайшие выходные. Волонтерам осталось пройти заключительные семинары и получить одежду с символикой турнира, сообщает телеканал «Экспресс».