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Губернаторская капелла выступила под руководством московского дирижера (видео)

8 июня в 20:06 132 просмотра
«Один против судьбы» (6+), которую они совместно подготовили всего за пару репетиций.

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В областной филармонии состоялся концерт Губернаторской симфонической капеллы. Коллектив выступил под управлением приглашенного гостя — московского дирижера Михаила Архипова. Вместе с пензенскими музыкантами он представил свою авторскую программу «Один против судьбы» (6+), которую они совместно подготовили всего за пару репетиций.

Публика встретила столичного гостя аплодисментами. Выступление начали с 20-минутной симфонии № 25 Моцарта. В отличие от шлягерной симфонией № 40, она мало известна. Моцарт сочинил ее в 17 лет, когда в мечтах видел себя свободным итальянским оперным композитором.

В этот вечер со сцены прозвучали еще три произведения Бетховена, Шуберта и Вебера. Так называемая — «Золотая классика». Это авторская программа московского дирижера. Он назвал ее «Один против судьбы».

«В каждом из этих сочинений есть история борьбы человека с социумом, судьбой или со смертью. Решается важный вопрос — остаться в памяти, вечности, эта программа помогает услышать, понять это», — рассказал Михаил Архипов.

До Пензы с этой концертной программой столичный гость выступал пока только в Москве и Кургане. Михаил Архипов — фрилансер, он сотрудничает со многими филармониями страны на протяжении 15 лет. В Сурском крае был впервые, но пообещал, что его работа с нашим оркестром продолжится.

«Это полезно для оркестра, когда приезжают разные музыканты и работают с ними, подсказывают, говорят, как сделать лучше», — отметил художественный руководитель Губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский.

Концерт продлился около двух часов. Следующий город, куда собирается музыкант с этой программой — Липецк. А пензенский оркестр будет готовиться к открытию сезона и юбилею Курской битвы, сообщает телеканал «Экспресс».


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