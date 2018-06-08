В преддверии ЧМ-2018 Пензу украшают тематическими цветниками (видео)

В Пензе на проспекте Строителей появился первый футбольный цветник. Он представляет собой тематическую композицию, которую посвятили предстоящему мундиалю. Там изобразили российский триколор, футбольные ворота, цифру 2018, в центре расположили большой мяч. Это не единственное панно, которым украсят областной центр.

«Сейчас по всему городу высаживают цветники, уже — порядка 80%, пока, в основном, в центральной части, по улицам Кирова, Пушкина, Слава, возле городской администрации», — рассказала главный архитектор МУП «Зеленое хозяйство» Ирина Пушкарева.

Напротив памятника Первопоселенцу будет создана композиция, посвященная областному центру. Сейчас сотрудники МУП «Зеленое хозяйство» досаживают цветы. Можно разобрать надпись «Пенза», видны очертания герба. Все работы планируется закончить до 12 июня.

Сообщает телеканал «Экспресс».