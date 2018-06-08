В преддверии ЧМ-2018 Пензу украшают тематическими цветниками (видео)

«Сейчас по всему городу высаживают цветники, уже — порядка 80%, пока, в основном, в центральной части, по улицам Кирова, Пушкина, Слава, возле городской администрации», — рассказала главный архитектор МУП «Зеленое хозяйство» Ирина Пушкарева.
Напротив памятника Первопоселенцу будет создана композиция, посвященная областному центру. Сейчас сотрудники МУП «Зеленое хозяйство» досаживают цветы. Можно разобрать надпись «Пенза», видны очертания герба. Все работы планируется закончить до 12 июня.
Сообщает телеканал «Экспресс».