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В преддверии Дня города губернатор наградил выдающихся пензецев

9 июня в 10:16 220 просмотров
, 8 июня, принял участие в торжественном собрании, посвященном предстоящему Дню России и Дню города.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев накануне вечером, 8 июня, принял участие в торжественном собрании, посвященном предстоящему Дню России и Дню города.

Глава региона поблагодарил гостей праздника — горожан, внесших вклад в развитие областного центра — за самоотверженный труд.

«Выражаю признательность тем, кто в разные годы создавал Пензу, строил и развивал промышленные предприятия, объекты соцкультбыта, воспитывал детей, сохранял наш любимый город для сегодняшнего поколения. Вы многое сделали, и сегодня Пенза достойно выглядит среди других городов», — сказал Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что много делается для совершенствования Пензы: строятся и ремонтируются дороги, благоустраивается набережная, возводятся новые школы и детсады. Впереди — много планов и проектов, без помощи и поддержки пензенецев не обойтись.

За выдающиеся заслуги губернатор наградил знаком «Во славу земли Пензенской» почетного гражданина Пензенской области Юрия Вечкасова. Орден «За заслуги перед Пензенской области» II степени глава региона вручил почетному гражданину города, бывшему директору ЦПКиО им. В. Г. Белинского Ивану Балалаеву.

Также за активную гражданскую позицию, заслуги в трудовой деятельности губернаторских наград удостоены отличившиеся специалисты предприятий и организаций города, представители общественности, сообщает пресс-центр областного правительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/89267/

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