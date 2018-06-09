В Пензе на «Поиске провинции» делятся практиками государственно-частного партнерства

В Пензе 9 июня в администрации областного центра стартовал форум «Поиск провинции» (12+), в рамках которого эксперты, приехавшие из разных городов, обсудят проекты и обменяются лучшими практиками. Ключевым обозначен вопрос государственно-частного партнерства.

Форум открыл губернатор Иван Белозерцев. Обращаясь к участникам, он напомнил, что тема государственно-частного партнерства очень важна для развития городов, о приоритете такого партнерства говорил в послании президент РФ Владимир Путин. По словам губернатора, Пенза делает шаги в этом направлении, но этого недостаточно.

«Надо сказать, что пока мы недостаточно работаем в этом направлении. Или мы строим объекты за муниципальные, государственные средства, или — за частные. Пришла пора, когда надо объединять усилия всех. Бюджету не хватает средств, вопрос финансирования проектов иногда решить кране сложно. Пора власти и бизнесу объединиться для решения важных вопросов, реализации интересных идей, задач и проектов. Мы активно сейчас работаем с рядом частных компаний. Например, планируем строительство онкоцентра именно по этой модели», — сказал Иван Белозерцев.

Глава региона выразил уверенность, что в процессе дискуссии и обсуждения на форуме родятся интересные предложения.

Гостей также приветствовал мэр Виктор Кувайцева, который назвал мероприятие в преддверии Дня города знаковым событием. Далее началась работа секций. Планируются доклады экспертов из Санкт-Петербурга о внедрении проектного управления, из Тулы и Москвы — о строительстве дорог, Пензы — о постсоветском развитие городов и другие. Также будет презентация пензенских инвестиционных проектов и недвижимости.