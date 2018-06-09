Судя по ролику, размещенному в Сети, он легко смог несколько раз подтянуться на площадке для воркаута. Этим он вызвал восторг молодых людей, которые кричали ему: «Молодец!».
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В Пензе Забивака продемонстрировал отличную физподготовку
В Пензе на спортплощадке герой Чемпионата мира по футболу волк Забивака продемонстрировал отличную физическую подготовку.
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