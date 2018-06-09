Концерт Басты в Пензе
Иранцы, перуанцы, японцы. Сколько иностранцев приедет в Пензу на Чемпионат мира
Празднование Дня города в Пензе. Афиша
«Концертник»: Интервью с группой «Балбесы»
Вам будет интересно
Наши новости
Владимир Путин поблагодарил спикера пензенского ЗС Валерия Лидина
Tele2 первой среди операторов запустила биометрический симокат
В Пензе на «Поиске провинции» делятся практиками государственно-частного партнерства
В преддверии Дня города губернатор наградил выдающихся пензецев
Гости InnoMed положительно оценили форум
На форуме InnoMed подписали намерения о сотрудничестве и соглашение
«Дамате» открыла первую площадку в Мокшанском районе
Представитель Минпроторга РФ Алексей Алехин: Интерес к форуму InnoMed растет
Пензенской компании предложили организовать представительство в Пекине
Едалов переизбран главой администрации Сосновоборского района

В Пензе «Ростелеком» установил в больницах таксофоны для связи с ФОМС

9 июня в 14:08 168 просмотров
«Ростелеком».

" data-title="В Пензе «Ростелеком» установил в больницах таксофоны для связи с ФОМС — Пенза-пресс, рунет за день">

В пензенских больницах появились таксофоны для связи со специалистами фонда обязательного медицинского страхования. Аппараты в медучреждениях установил «Ростелеком».

Как сообщает пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров, в 20 больницах установили таксофоны без номеронабирателя. С их помощью можно позвонить на «горячую линию» ФОМС 8−800−100−80−44 и сообщить о проблемах, касающихся обязательного медицинского страхования, задать вопросы.

Проект реализован в сотрудничестве с филиалом «РГС-Медицина» и территориальным фондом обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Таксофоны расположены на первых этажах рядом с регистратурами или кабинетами врачей

«В рамках проекта телеком-оператор проложил линии связи внутри помещений и настроил программное обеспечение. Специалисты контакт-центра фонда получили дополнительный канал взаимодействия с клиентами, а пациенты — существенную экономию своего времени: посещать офисы страховых компаний без острой необходимости не нужно, можно просто позвонить».

В ТФОМС Пензенской области отметили, что проект поможет повысить качество обслуживания застрахованных граждан. Количество лечебных учреждений, оснащенных специальными таксофонами, будет расти", — считает директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Померанцев.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ПАО "Ростелеком"

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...