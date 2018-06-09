В Пензе «Ростелеком» установил в больницах таксофоны для связи с ФОМС

В пензенских больницах появились таксофоны для связи со специалистами фонда обязательного медицинского страхования. Аппараты в медучреждениях установил «Ростелеком».

Как сообщает пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров, в 20 больницах установили таксофоны без номеронабирателя. С их помощью можно позвонить на «горячую линию» ФОМС 8−800−100−80−44 и сообщить о проблемах, касающихся обязательного медицинского страхования, задать вопросы.

Проект реализован в сотрудничестве с филиалом «РГС-Медицина» и территориальным фондом обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Таксофоны расположены на первых этажах рядом с регистратурами или кабинетами врачей

«В рамках проекта телеком-оператор проложил линии связи внутри помещений и настроил программное обеспечение. Специалисты контакт-центра фонда получили дополнительный канал взаимодействия с клиентами, а пациенты — существенную экономию своего времени: посещать офисы страховых компаний без острой необходимости не нужно, можно просто позвонить».

В ТФОМС Пензенской области отметили, что проект поможет повысить качество обслуживания застрахованных граждан. Количество лечебных учреждений, оснащенных специальными таксофонами, будет расти", — считает директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Померанцев.