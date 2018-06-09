ООО «ТНС энерго Пенза» поощрит клиентов за подключение электронной квитанции

В рамках акции клиенты, подключившиеся к сервису «Электронная квитанция» (18+) в течение 10 июня-31 июля 2018 года, автоматически становятся ее участниками и получают шанс получить подарки. Единственное ограничение — отсутствие задолженности по оплате электроэнергии.
С положением об акции «Подключи электронную квитанцию» можно ознакомиться на сайте компании.
Стоит отметить, что «Электронная квитанция» — удобный способ получения счетов за электроэнергию, гарантирующий быструю и надежную доставку платежного документа на электронную почту раньше бумажной версии.
Подключение электронной квитанции осуществляется бесплатно и любым удобным способом:
1. На официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru:
— без регистрации;
— через сервис «Личный кабинет» ООО «ТНС энерго Пенза»;
2. С помощью мобильного приложения «ТНС энерго. Личный кабинет» (18+) (для OS Android)
3. Направив заявление по электронной почте (priem@penza.tns-e.ru);
4. Подав заявление в одном из Центров обслуживания клиентов (ЦОК) ООО «ТНС энерго Пенза».
Обладателей подарков определят 15 августа.