ООО «ТНС энерго Пенза» поощрит клиентов за подключение электронной квитанции

В рамках акции клиенты, подключившиеся к сервису «Электронная квитанция» (18+) в течение 10 июня-31 июля 2018 года, автоматически становятся ее участниками и получают шанс получить подарки. Единственное ограничение — отсутствие задолженности по оплате электроэнергии.

С положением об акции «Подключи электронную квитанцию» можно ознакомиться на сайте компании.

Стоит отметить, что «Электронная квитанция» — удобный способ получения счетов за электроэнергию, гарантирующий быструю и надежную доставку платежного документа на электронную почту раньше бумажной версии.

Подключение электронной квитанции осуществляется бесплатно и любым удобным способом:

1. На официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru:

— без регистрации;

— через сервис «Личный кабинет» ООО «ТНС энерго Пенза»;

2. С помощью мобильного приложения «ТНС энерго. Личный кабинет» (18+) (для OS Android)

3. Направив заявление по электронной почте (priem@penza.tns-e.ru);

4. Подав заявление в одном из Центров обслуживания клиентов (ЦОК) ООО «ТНС энерго Пенза».

Обладателей подарков определят 15 августа.