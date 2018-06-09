Владимир Путин поблагодарил спикера пензенского ЗС Валерия Лидина

Как сообщает пресс-служба регионального ЗакСобра, в письме глава государства поблагодарил Валерия Лидина за «за активное участие в работе по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации».

Получая президентскую награду из рук заместителя полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Паньшина, спикер пензенского парламента сказал: «Наш регион показал беспрецедентную явку — более 73 процентов. Почти 80 процентов проголосовали за Владимира Владимировича Путина. Абсолютно уверен, что эта победа нашего кандидата состоялась, в том числе, благодаря огромной работе в ходе предвыборной кампании.