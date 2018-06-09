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Владимир Путин поблагодарил спикера пензенского ЗС Валерия Лидина

9 июня в 14:24 164 просмотра

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин получил Благодарственное письмо президента России Владимира Путина. Церемония награждения состоялась на пленарном заседании Ассоциации законодателей Поволжья в Перми 7 июня.

Как сообщает пресс-служба регионального ЗакСобра, в письме глава государства поблагодарил Валерия Лидина за «за активное участие в работе по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации».

Получая президентскую награду из рук заместителя полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Паньшина, спикер пензенского парламента сказал: «Наш регион показал беспрецедентную явку — более 73 процентов. Почти 80 процентов проголосовали за Владимира Владимировича Путина. Абсолютно уверен, что эта победа нашего кандидата состоялась, в том числе, благодаря огромной работе в ходе предвыборной кампании.

Прежде всего, это работа с обращениями граждан, которые поступали в предвыборный штаб В. В. Путина, депутатам Законодательного Собрания, в региональную общественную приемную партии «Единая Россия». Хочется надеяться, что наша совместная работа продолжится в рамках реализации Послания Президента и его майского указа».


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