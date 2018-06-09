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В Пензе 22 июня вспомнят начало Великой Отечественной войны

9 июня в 15:05 114 просмотров
, посвященные Дню памяти и скорби — началу Великой Отечественной войны.

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В Пензе 22 июня пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби — началу Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, будут приспущены государственные флаги. В ночь с 21 на 22 июня пройдет массовое патриотическое мероприятие «Аллея памяти» у Монумента воинской и трудовой Славы.

Также 22 июня состоится церемония возложения венков и цветов к монументу, воинским памятникам и захоронениям на территории областного центра. Подобные акции состоятся во всех муниципальных образованиях региона.

В этот день в государственных и муниципальных учреждениях культуры пройдут тематические культурные программы, посвященные Дню памяти и скорби, а также будут проведены детско-юношеские и молодежные акции.

Возрастные ограничения на мероприятия — 0+.


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