Прокуратура обнародовала данные о проверках пензенских ТЦ

№ Наименование объекта, адрес Принятые меры

результат рассмотрения ходатайства прокурора о применении обеспечительных мер результат рассмотрения дела

Ленинский район г. Пензы

1 Кинокомплекс «Современник», г. Пенза, ул. Пушкина, 10 В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано. Решением Ленинского районного суда от 04.06.2018 запрещена эксплуатация кинозала «Премьерный» до устранения требований пожарной безопасности. Решение в законную силу не вступило.

2 ТЦ «Рембыттехника», г. Пенза, ул. Суворова, 225 Октябрьским районным судом г. Пензы 12.04.2018 вынесено определение о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу. По ходатайству ответчика 23.04.2018 обеспечительные меры судом отменены в связи с устранением большинства нарушений. Заявление находится на рассмотрении, по делу назначена экспертиза.

3 Гостиница «Старый город», г. Пенза, ул. Московская, 8а В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано. Заявление находится на рассмотрении.

Железнодорожный район г. Пензы

4 ТЦ «Урицкий», г. Пенза, ул. Суворова, 10 В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано. Решением Железнодорожного районного суда г. Пензы от 23.05.2018 эксплуатация здания торгового центра запрещена до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Решение в законную силу не вступило (обжаловано ответчиком).

5 ТЦ «Триумф», г. Пенза, ул. Суворова, 2 В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано. Нарушения требований пожарной безопасности устранены ответчиком добровольно до вынесения решения суда.

6 ТЦ «Гостиный двор», г. Пенза, ул. Московская, 91 В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано. Нарушения требований пожарной безопасности устранены ответчиком добровольно до вынесения решения суда.

Октябрьский район г. Пензы

7 ТЦ «Олимп», г. Пенза, Проспект Строителей, 9 Октябрьским районным судом г. Пензы 11.04.2018 вынесено определение о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу. По ходатайству ответчика 18.04.2018 обеспечительные меры судом отменены частично в связи с устранением большинства нарушений. Нарушения требований пожарной безопасности устранены ответчиком добровольно до вынесения решения суда.

8 ТЦ «Космос-Сити», г. Пенза, Проспект Строителей, 45а Пензенским районным судом Пензенской области 08.05.2018 вынесено определение о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу. По ходатайству ответчика 18.05.2018 обеспечительные меры судом отменены в связи с устранением большинства нарушений. Заявление находится на рассмотрении, решение не принято.

Первомайский район г. Пензы

9 ТЦ «Мой», г. Пенза, ул. Кижеватова, 29а В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано. Решением Октябрьского районного суда г. Пензы от 14.05.2018 эксплуатация здания торгового центра запрещена до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Решение суда в законную силу не вступило.

10 ТЦ «Рассвет», г. Пенза, ул. Калинина, 116 В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано. Заявление находится на рассмотрении, решение не принято.

г. Кузнецк

11 ТЦ «М-Сити» Пензенская область, Кузнецкий район, г. Кузнецк, ул. Гражданская, 85 Пензенским районным судом Пензенской области 08.05.2018 вынесено определение о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу. По ходатайству ответчика 18.05.2018 обеспечительные меры судом отменены в связи с устранением большинства нарушений. Нарушения требований пожарной безопасности устранены ответчиком добровольно до вынесения решения суда.

12 ТЦ «Кузнецкий», Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, 82А В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано. Заявление находится на рассмотрении, по делу назначена экспертиза.

13 Крытый рынок, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, 68б Кузнецким районным судом Пензенской области 12.04.2018 вынесено определение о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу. Обеспечительные меры отменены 23.04.2018 в связи с устранением всех нарушений. Нарушения требований пожарной безопасности устранены ответчиком добровольно до вынесения решения суда.

14 ТЦ «Галина» (ИП Кибиткина), г. Кузнецк, ул. Белинского, 136 В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано. Заявление находится на рассмотрении, по делу назначена экспертиза.

Каменский район

15 ТЦ «Центральный», г. Каменка, ул. Центральная, д.10 В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано. Решением Первомайского районного суда г. Пензы от 11.05.2018 эксплуатация здания торгового центра запрещена до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Решение в законную силу не вступило.

Колышлейский район

16 Магазин ИП Трубина А. В. В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано. Заявление находится на рассмотрении, решение не принято.

17 МУК «Трескинский дом культуры» Колышлейский район, с. Трескино В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано. Нарушения требований пожарной безопасности устранены ответчиком добровольно в процессе рассмотрения дела.

Мокшанский район