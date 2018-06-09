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Прокуратура обнародовала данные о проверках пензенских ТЦ

9 июня в 15:22 360 просмотров
, которые прошли в регионе после трагедии в Кемерово, где погибли более 60 человек при пожаре в ТЦ.

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В Пензенской области прокуратура обнародовала результаты проверок, которые прошли в регионе после трагедии в Кемерово, где погибли более 60 человек при пожаре в ТЦ.

По данным облпрокуратуры, на ряде объектов выявлены существенные нарушения, поэтому было подано 18 исковых заявлений о запрете эксплуатации.

Наименование объекта, адрес

Принятые меры

результат рассмотрения ходатайства прокурора о применении обеспечительных мер

результат рассмотрения дела

Ленинский район г. Пензы

1

Кинокомплекс «Современник», г. Пенза, ул. Пушкина, 10

В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.

Решением Ленинского районного суда от 04.06.2018 запрещена эксплуатация кинозала «Премьерный» до устранения требований пожарной безопасности. Решение в законную силу не вступило.

2

ТЦ «Рембыттехника», г. Пенза, ул. Суворова, 225

Октябрьским районным судом г. Пензы 12.04.2018 вынесено определение о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу. По ходатайству ответчика 23.04.2018 обеспечительные меры судом отменены в связи с устранением большинства нарушений.

Заявление находится на рассмотрении, по делу назначена экспертиза.

3

Гостиница «Старый город», г. Пенза, ул. Московская,

В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.

Заявление находится на рассмотрении.

Железнодорожный район г. Пензы

4

ТЦ «Урицкий», г. Пенза, ул. Суворова, 10

В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.

Решением Железнодорожного районного суда г. Пензы от 23.05.2018 эксплуатация здания торгового центра запрещена до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Решение в законную силу не вступило (обжаловано ответчиком).

5

ТЦ «Триумф», г. Пенза, ул. Суворова, 2

В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.

Нарушения требований пожарной безопасности устранены ответчиком добровольно до вынесения решения суда.

6

ТЦ «Гостиный двор», г. Пенза, ул. Московская, 91

В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.

Нарушения требований пожарной безопасности устранены ответчиком добровольно до вынесения решения суда.

Октябрьский район г. Пензы

7

ТЦ «Олимп», г. Пенза, Проспект Строителей, 9

Октябрьским районным судом г. Пензы 11.04.2018 вынесено определение о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу. По ходатайству ответчика 18.04.2018 обеспечительные меры судом отменены частично в связи с устранением большинства нарушений.

Нарушения требований пожарной безопасности устранены ответчиком добровольно до вынесения решения суда.

8

ТЦ «Космос-Сити»,

г. Пенза, Проспект Строителей, 45а

Пензенским районным судом Пензенской области 08.05.2018 вынесено определение о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу. По ходатайству ответчика 18.05.2018 обеспечительные меры судом отменены в связи с устранением большинства нарушений.

Заявление находится на рассмотрении, решение не принято.

Первомайский район г. Пензы

9

ТЦ «Мой», г. Пенза, ул. Кижеватова, 29а

В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.

Решением Октябрьского районного суда г. Пензы от 14.05.2018 эксплуатация здания торгового центра запрещена до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Решение суда в законную силу не вступило.

10

ТЦ «Рассвет», г. Пенза, ул. Калинина, 116

В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.

Заявление находится на рассмотрении, решение не принято.

г. Кузнецк

11

ТЦ «М-Сити» Пензенская область, Кузнецкий район, г. Кузнецк, ул. Гражданская, 85

Пензенским районным судом Пензенской области 08.05.2018 вынесено определение о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу. По ходатайству ответчика 18.05.2018 обеспечительные меры судом отменены в связи с устранением большинства нарушений.

Нарушения требований пожарной безопасности устранены ответчиком добровольно до вынесения решения суда.

12

ТЦ «Кузнецкий», Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, 82А

В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.

Заявление находится на рассмотрении, по делу назначена экспертиза.

13

Крытый рынок, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, 68б

Кузнецким районным судом Пензенской области 12.04.2018 вынесено определение о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу. Обеспечительные меры отменены 23.04.2018 в связи с устранением всех нарушений.

Нарушения требований пожарной безопасности устранены ответчиком добровольно до вынесения решения суда.

14

ТЦ «Галина» (ИП Кибиткина), г. Кузнецк, ул. Белинского, 136

В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.

Заявление находится на рассмотрении, по делу назначена экспертиза.

Каменский район

15

ТЦ «Центральный»,

г. Каменка, ул. Центральная, д.10

В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.

Решением Первомайского районного суда г. Пензы от 11.05.2018 эксплуатация здания торгового центра запрещена до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Решение в законную силу не вступило.

Колышлейский район

16

Магазин ИП Трубина А. В.

В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.

Заявление находится на рассмотрении, решение не принято.

17

МУК «Трескинский дом культуры» Колышлейский район, с. Трескино

В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.

Нарушения требований пожарной безопасности устранены ответчиком добровольно в процессе рассмотрения дела.

Мокшанский район

18

ТД «Универмаг» (он же ТД Центральный"), Пензенская область, р. п. Мокшан, ул. Поцелуева, 2

В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.

Нарушения требований пожарной безопасности устранены ответчиком добровольно в процессе рассмотрения дела.


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