Прокуратура обнародовала данные о проверках пензенских ТЦ

По данным облпрокуратуры, на ряде объектов выявлены существенные нарушения, поэтому было подано 18 исковых заявлений о запрете эксплуатации.
|
№
|
Наименование объекта, адрес
|
Принятые меры
|
|
|
результат рассмотрения ходатайства прокурора о применении обеспечительных мер
|
результат рассмотрения дела
|
Ленинский район г. Пензы
|
1
|
Кинокомплекс «Современник», г. Пенза, ул. Пушкина, 10
|
В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.
|
Решением Ленинского районного суда
|
2
|
ТЦ «Рембыттехника», г. Пенза, ул. Суворова, 225
|
Октябрьским районным судом г. Пензы
|
Заявление находится на рассмотрении, по делу назначена экспертиза.
|
3
|
Гостиница «Старый город», г. Пенза, ул. Московская, 8а
|
В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.
|
Заявление находится на рассмотрении.
|
Железнодорожный район г. Пензы
|
4
|
ТЦ «Урицкий», г. Пенза, ул. Суворова, 10
|
В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.
|
Решением Железнодорожного районного суда г. Пензы
|
5
|
ТЦ «Триумф», г. Пенза, ул. Суворова, 2
|
В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.
|
Нарушения требований пожарной безопасности устранены ответчиком добровольно до вынесения решения суда.
|
6
|
ТЦ «Гостиный двор», г. Пенза, ул. Московская, 91
|
В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.
|
Нарушения требований пожарной безопасности устранены ответчиком добровольно до вынесения решения суда.
|
Октябрьский район г. Пензы
|
7
|
ТЦ «Олимп», г. Пенза, Проспект Строителей, 9
|
Октябрьским районным судом г. Пензы
|
Нарушения требований пожарной безопасности устранены ответчиком добровольно до вынесения решения суда.
|
8
|
ТЦ «Космос-Сити»,
г. Пенза, Проспект Строителей, 45а
|
Пензенским районным судом Пензенской области
|
Заявление находится на рассмотрении, решение не принято.
|
Первомайский район г. Пензы
|
9
|
ТЦ «Мой», г. Пенза, ул. Кижеватова, 29а
|
В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.
|
Решением Октябрьского районного суда г. Пензы
|
10
|
ТЦ «Рассвет», г. Пенза, ул. Калинина, 116
|
В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.
|
Заявление находится на рассмотрении, решение не принято.
|
г. Кузнецк
|
11
|
ТЦ «М-Сити» Пензенская область, Кузнецкий район, г. Кузнецк, ул. Гражданская, 85
|
Пензенским районным судом Пензенской области
|
Нарушения требований пожарной безопасности устранены ответчиком добровольно до вынесения решения суда.
|
12
|
ТЦ «Кузнецкий», Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, 82А
|
В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.
|
Заявление находится на рассмотрении, по делу назначена экспертиза.
|
13
|
Крытый рынок, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, 68б
|
Кузнецким районным судом Пензенской области
|
Нарушения требований пожарной безопасности устранены ответчиком добровольно до вынесения решения суда.
|
14
|
ТЦ «Галина» (ИП Кибиткина), г. Кузнецк, ул. Белинского, 136
|
В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.
|
Заявление находится на рассмотрении, по делу назначена экспертиза.
|
Каменский район
|
15
|
ТЦ «Центральный»,
г. Каменка, ул. Центральная, д.10
|
В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.
|
Решением Первомайского районного суда г. Пензы
|
Колышлейский район
|
16
|
Магазин ИП Трубина А. В.
|
В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.
|
Заявление находится на рассмотрении, решение не принято.
|
17
|
МУК «Трескинский дом культуры» Колышлейский район, с. Трескино
|
В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.
|
Нарушения требований пожарной безопасности устранены ответчиком добровольно в процессе рассмотрения дела.
|
Мокшанский район
|
18
|
ТД «Универмаг» (он же ТД Центральный"), Пензенская область, р. п. Мокшан, ул. Поцелуева, 2
|
В удовлетворении требований прокурора о применении обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу судом отказано.
|
Нарушения требований пожарной безопасности устранены ответчиком добровольно в процессе рассмотрения дела.