Глава Росавиации прокомментировал новую заявку «Саратовских авиалиний»

В Саратове в рамках рабочего визита глава Росавиации Александр Нерадько отвтеил на вопросы, касающиеся судьбы «СарАвиа».

По данным sarbc.ru, «Саратовские авиалинии» подали заявку на получение сертификата эксплуатанта, но шансы невелики. Дело в том, что в заявку включены те же самолеты, тот же руководящий персонал.

«Хотя мы договаривались с собственником авиакомпании, что заявка будет предусматривать новые типы воздушных судов, более комфортабельные и безопасные», — отметил он.

В установленные сроки компания получит ответ. Компании, взявшие на себя перевозку пассажиров «Саратовских авиалиний», получат от Росавиации возмещение расходов.