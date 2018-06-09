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Глава Росавиации прокомментировал новую заявку «Саратовских авиалиний»

9 июня в 15:31 276 просмотров
, касающиеся судьбы «СарАвиа».

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В Саратове в рамках рабочего визита глава Росавиации Александр Нерадько отвтеил на вопросы, касающиеся судьбы «СарАвиа».

По данным sarbc.ru, «Саратовские авиалинии» подали заявку на получение сертификата эксплуатанта, но шансы невелики. Дело в том, что в заявку включены те же самолеты, тот же руководящий персонал.

«Хотя мы договаривались с собственником авиакомпании, что заявка будет предусматривать новые типы воздушных судов, более комфортабельные и безопасные», — отметил он.

В установленные сроки компания получит ответ. Компании, взявшие на себя перевозку пассажиров «Саратовских авиалиний», получат от Росавиации возмещение расходов.


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