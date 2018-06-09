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В Пензе стартовал фестиваль «Канитель»

9 июня в 16:00 244 просмотра
(0+). Он продлится до 12 июня.

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В Пензе 9 июня начался международный фестиваль творчества и рукоделия"Канитель" (0+). Он продлится до 12 июня.

Более 70 мастеров и умельцев с 8 по 12 июня готовы радовать горожан своими товарами, разнообразными мастер-классами, выступления мои творческих коллективов и многим другим. На фестивале каждый найдет себе занятия по душе, поэтому — смело приходите всей семьей.

Папы могут продемонстрировать меткость в стельке из лука, дочки научатся плести браслеты из бисера, бабушки вспомнят, как вязать носки, сыночки отправятся в плавание на парусном судне. Именно, судне! А мамы в это время могут отдохнуть в релакс-зоне. И конечно же, никто не уйдет без покупок!

Здесь есть все. Алтайский мед, изделия из кожи, игрушки шитые, вязанные, свалянные из шерсти, вырезанные из дерева, ароматные специи, одежда из натуральных тканей, оловянные солдатики, диковинные комнатные цветы, невероятной красоты украшения и многое другое.

Фестиваль продлится четыре дня, но, стоит поторопиться — все изделия — в единственном экземпляре. Мальчишки молниеносно раскупают солдатиков. А девочки ходят в обнимку с новой куклой.

В рамках фестиваля запланированы концерты и мастер-классы. Полная афиша — ТУТ.

Светлана Ольховская

Фотография: фото Светланы Ольховской

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