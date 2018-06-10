Губернатор наградил победителей конкурса «Мастер-оружейник»

За звание лучшего оружейного взвода соревновались семь команд: Пензенского артиллерийского инженерного института, Воздушно-десантных войск, Северного флота, Южного, Восточного, Западного и Центрального военных округов.

Кубки и медали победителям вручили губернатор Иван Белозерцев и начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ Николай Паршин.

«Вы решаете важную задачу — успех боевых действий напрямую зависит от исправности боевой техники. В вашем деле не бывает мелочей. Важно все — доскональное знание орудия, взаимопонимание, командный дух. И «Мастер-оружейник» доказал, что вы — настоящие профессионалы своего дела», — отметил глава региона.

По данным пресс-центра облправительства, лучшие результаты показала команда Пензенского артиллерийского инженерного института, она будет участвовать в Армейских международных играх.

Также в рамках конкурса прошли соревнования для юнармейцев. Первое место заняла команда военно-патриотического объединения «Витязи» средней школы с. Чемодановка.