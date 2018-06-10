В Пензе на ул. Пушанина загорелась квартира

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в результате выгорел зал в двухкомнатной квартире. Последствия пожара ликвидировали 14 человек с помощью шести единиц спецтехники.
О наличии пострадавших информации нет.
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В Пензе в ночь на 10 июня произошел пожар в квартире на ул. Пушанина.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в результате выгорел зал в двухкомнатной квартире. Последствия пожара ликвидировали 14 человек с помощью шести единиц спецтехники.
О наличии пострадавших информации нет.