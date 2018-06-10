«Мастер-оружейник» в Пензе
Иранцы, перуанцы, японцы. Сколько иностранцев приедет в Пензу на Чемпионат мира
Празднование Дня города в Пензе. Афиша
«Концертник»: Интервью с группой «Балбесы»
Вам будет интересно
Наши новости
Наталия Орейро спела в кокошнике для Чемпионата мира. ВИДЕО
Россиянам предрекли бензин по 100 рублей за литр
Россиянам предложили доплачивать за сдачу батареек
Ограниченно годные парни смогут пойти в армию
В екатеринбургском зоопарке родились пять африканских львят
Паспорт болельщика можно будет предоставить при покупке алкоголя
Объевшийся шоколадом медведь застрял в окне гостиницы
Саратовские вузы вошли в российский Топ-100
Медики научились определять дату рождения ребенка по анализу крови
В правительстве решили, на сколько увеличить пенсионный возраст

Палеонтологи нашли в ПФО доисторического «горыныча»

10 июня в 10:51 276 просмотров
«горыныча», крупного хищного звероящера, и «ночницы», ее меньшей «сестры», сообщает РИА Новости.

" data-title="Палеонтологи нашли в ПФО доисторического «горыныча» — Пенза-пресс, рунет за день">

В окрестностях города Котельнич Кировской области ученые нашли останки доисторического «горыныча», крупного хищного звероящера, и «ночницы», ее меньшей «сестры», сообщает РИА Новости.

Как рассказал эксперт Кристиан Каммерер из Музея естественных наук Северной Каролины в Роли, эти находки показали, что после одного из массовых вымираний хищные животные, жившие на Земле в середине Пермского периода, поменялись местами в экосистеме.

«Представьте, что медведи уменьшились бы до размеров ласки, а ласки выросли до габаритов косолапых», — отметил он.

Также РИА Новости пишет, что до появления динозавров на Земле царили звероящеры-терапсиды, сочетавшие в себе признаки рептилий и млекопитающих. Наибольшее число их останков ученые нашли в Сибири и на Урале.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...