Палеонтологи нашли в ПФО доисторического «горыныча»

В окрестностях города Котельнич Кировской области ученые нашли останки доисторического «горыныча», крупного хищного звероящера, и «ночницы», ее меньшей «сестры», сообщает РИА Новости.

Как рассказал эксперт Кристиан Каммерер из Музея естественных наук Северной Каролины в Роли, эти находки показали, что после одного из массовых вымираний хищные животные, жившие на Земле в середине Пермского периода, поменялись местами в экосистеме.

«Представьте, что медведи уменьшились бы до размеров ласки, а ласки выросли до габаритов косолапых», — отметил он.

Также РИА Новости пишет, что до появления динозавров на Земле царили звероящеры-терапсиды, сочетавшие в себе признаки рептилий и млекопитающих. Наибольшее число их останков ученые нашли в Сибири и на Урале.